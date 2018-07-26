МИД КНР уточнил информацию о взрыве у посольства США в Пекине

Пекин, 26 июля. Посольство США в Пекине выпустило заявление в связи с инцидентом, произошедшим у здания дипломатической миссии. Официальное сообщение размещено на сайте посольства.

В Сети ранее было опубликовано видео с места взрыва у посольства США в Пекине. На кадрах, снятых случайным прохожим, видно, что территорию около здания американской дипломатической миссии заволокло густым дымом, а оказавшиеся поблизости очевидцы не решаются подойти к эпицентру взрыва.

Напомним, о мощном взрыве в столице Китая стало известно ранее в четверг. По информации местных СМИ, злоумышленник попытался забросить за ограду здания американского посольства самодельную бомбу, при этом она, вероятно, взорвалась раньше, чем должна была.

МИД КНР назвал происшествие «единичным случаем [нарушения] общественной безопасности».

«Полиция Пекина быстро и надлежащим образом справилась с ситуацией», — отметили в ведомстве, добавив, что в результате инцидента пострадал только сам злоумышленник.

Сразу после инцидента около посольства была задержана женщина, которая, по некоторой информации, намеревалась поджечь себя.