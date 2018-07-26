Последняя женщина-пилот Второй мировой войны умерла в Британии

Москва, 26 июля. Последняя женщина-пилот Мэри Эллис, принимавшая участие во Второй мировой войне, умерла в Великобритании. Ей был 101 год.

Как передает Times, Эллис скончалась в своем доме на острове Уайт. Во время войны она состояла на службе в Авиатранспортной вспомогательной гражданской организации и перегоняла на фронт истребители Spitfire. Всего за годы войны Эллис перегнала около тысячи самолетов.

Первый полет британка совершила в 1925 году вместе с отцом, а в подростковом возрасте училась пилотированию. После войны Эллис работала управляющей аэропорта Сандан на острове Уайт.