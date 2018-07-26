Меню
Весь мир
Последняя женщина-пилот Второй мировой войны умерла в Британии
Новости Сирии
Двести военных полицейских вернулись в Россию и Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Последняя женщина-пилот Второй мировой войны умерла в Британии

    30

    Последняя женщина-пилот Второй мировой войны умерла в Британии

    Москва, 26 июля. Последняя женщина-пилот Мэри Эллис, принимавшая участие во Второй мировой войне, умерла в Великобритании. Ей был 101 год.

    Как передает Times, Эллис скончалась в своем доме на острове Уайт. Во время войны она состояла на службе в Авиатранспортной вспомогательной гражданской организации и перегоняла на фронт истребители Spitfire. Всего за годы войны Эллис перегнала около тысячи самолетов.

    Первый полет британка совершила в 1925 году вместе с отцом, а в подростковом возрасте училась пилотированию. После войны Эллис работала управляющей аэропорта Сандан на острове Уайт.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.