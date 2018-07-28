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Сирия: в Пальмире наладили электроснабжение — видео ФАН
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    Сирия: в Пальмире наладили электроснабжение — видео ФАН

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    Сирия: в Пальмире наладили электроснабжение — видео ФАН

    Дамаск, 28 июля. Ряд электрических трансформаторов был установлен в северных и южных кварталах древнего города Пальмира, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

    Кроме того, в городе стабильно заработало уличное освещение. Таким образом, сирийские власти надеются подтолкнуть людей к возвращению в родные дома.

    Ожидается, что остальные трансформаторы будут установлены в ближайшие несколько дней.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    Напомним, что специалисты Главного управления древностей и музеев Сирии продолжают реставрацию артефактов, доставленных в Дамаск из разрушенной боевиками Пальмиры.

    Процесс восстановления проходит на самых современных методах, которые были признаны мировым сообществам.

    Прошло уже больше года с тех пор, как Пальмира была полностью освобождена от террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. В данный момент ее восстановлением занимаются российские и сирийские специалисты.

    Пальмира является древнейшим городов в Сирии. Именно через этот город проходили основные торговые пути, включая Великий шелковый путь. Архитектурный музейный комплекс Пальмиры был причастен ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия. Многие редкие сооружения в Пальмире были уничтожены незаконными вооруженными формированиями, которые удерживали город с мая 2015 года по март 2016 года и с декабря 2016 года до марта 2017 года.

    Западные страны и международные организации, в том числе и ЮНЕСКО, ранее заявляли о готовности помочь в восстановлении Пальмиры, однако до сих пор не принимают в этом участия.

    Деньги на восстановление всех разрушенных памятников и скульптур были выделены сирийским правительством.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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