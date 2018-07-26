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Украинские СМИ нашли в Лондоне фирму дочери Гройсмана
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    Украинские СМИ нашли в Лондоне фирму дочери Гройсмана

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    Украинские СМИ нашли в Лондоне фирму дочери Гройсмана

    Киев, 26 июля. Украинские журналисты обнаружили в Лондоне компанию, которая принадлежит дочери премьер-министра страны Юлии Гройсман.

    Согласно данным британского реестра Companies House, дочь украинского премьера зарегистрировала собственную компанию 2100 consultancy ltd в мае 2017 года. Уставной капитал фирмы достигает одного фунта стерлингов.

    Вид деятельности компании, где Гройсман является единственным директором и владельцев, обозначен как Solicitors — это категория адвокатов в Великобритании, которые проводят работу по подготовке судебных материалов для барристеров — адвокатов высшего ранга.

    С феврале прошлого года дочь Гройсмана, которая закончила юридический факультет в Лондонском университете, работает солиситором в компании Gvc Marketing (UK) Limited. Эта организация имеет дело с букмекерским и игровым бизнесом.

    Украинские СМИ нашли в Лондоне фирму дочери Гройсмана

    Ранее Прокуратура Украины прекратила уголовное дело о возможной подделке диплома премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

    Автор: Катерина Иванова
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