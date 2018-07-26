СК РФ рассказал подробности дела об афере в НПО Лавочкина

Москва, 26 июля. Следственные органы ГСУ СКР по Московской области предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере ряду сотрудников Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвинения предъявлены гендиректору объединения Сергею Лемешевскому, руководителю дирекции правового обеспечения Екатерине Аверьяновой и адвокату Игорю Третьякову. По данным следствия, Лемешковский, Аверьянова и Третьяков похитили средства госкорпорации Роскосмос.

Они заключили несколько фиктивных договоров на оказание юридических услуг, которые выполнялись юристами НПО. Сумма выплат за услуги составила 330 млн рублей. Следователи провели проверку 25 июля, собрав доказательства причастности названных лиц к афере.

Юрист Третьяков скрылся от следствия, его объявили в розыск. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении подозреваемых под стражу.