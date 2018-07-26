Меню
Общество
Госдума разрешила показ фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения
Новости Сирии
Двести военных полицейских вернулись в Россию из Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Госдума разрешила показ фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения

    36

    Госдума разрешила показ фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения

    Москва, 26 июля. Государственная дума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, согласно которому дается определение кинофестиваля и предлагается разрешить показ картин в рамках конкурса на проходящих в РФ международных фестивалях без прокатного удостоверения.

    Согласно документу, под понятием «кинофестиваль» подразумевается «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе в рамках конкурсной программы при участии жюри.

    В случае показа картины на кинофестивале, проходящем на территории российского государства и включающем в себя конкурсную программу, прокатное удостоверение не будет требоваться. В то же время общая продолжительность времени, в течение которого может быть осуществлен показ фильма на мероприятии ограничивается сроком не более десяти дней при условии, что показ ленты осуществлялся не более, чем дважды.

    Госдума разрешила показ фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения

    Закон вступит в силу по истечении трех месяцев с момента его официальной публикации.

    Стоит отметить, что прокатное удостоверение, на основании постановления правительства РФ, является документом, который выдается владельцу прав на кинопроизведение и позволяет использовать картину на территории страны в целях тиражирования и распространения, а также для публичной коммерческой и некоммерческой трансляции, в том числе по кабельному телевидению, и для сдачи в прокат или аренду.

    Накануне стало известно, что комитет Государственной думы России по культуре возглавит главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.