Госдума разрешила показ фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения

Москва, 26 июля. Государственная дума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, согласно которому дается определение кинофестиваля и предлагается разрешить показ картин в рамках конкурса на проходящих в РФ международных фестивалях без прокатного удостоверения.

Согласно документу, под понятием «кинофестиваль» подразумевается «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе в рамках конкурсной программы при участии жюри.

В случае показа картины на кинофестивале, проходящем на территории российского государства и включающем в себя конкурсную программу, прокатное удостоверение не будет требоваться. В то же время общая продолжительность времени, в течение которого может быть осуществлен показ фильма на мероприятии ограничивается сроком не более десяти дней при условии, что показ ленты осуществлялся не более, чем дважды.

Закон вступит в силу по истечении трех месяцев с момента его официальной публикации.

Стоит отметить, что прокатное удостоверение, на основании постановления правительства РФ, является документом, который выдается владельцу прав на кинопроизведение и позволяет использовать картину на территории страны в целях тиражирования и распространения, а также для публичной коммерческой и некоммерческой трансляции, в том числе по кабельному телевидению, и для сдачи в прокат или аренду.

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