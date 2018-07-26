На Украине нашли новый способ «обороны» Азова от России
Киев, 26 июля. На Украине нашли новый способ, как «оборонять» Азовское море от якобы имеющей место российской «угрозы». Общественники, представители профсоюзов портов Бердянска и Мариуполя и местные чиновники создали так называемый «комитет обороны Азовского моря».
О создании комитета на своей странице в Facebook рассказала общественная активистка Галина Однорог, более известная как Маша Украинская.
«Общими усилиями мы создали в Мариуполе комитет обороны Азовского моря, куда вошли представители общественных организаций Мариуполя, представители профсоюзов мариупольского и бердянского портов, эколог, представители власти», — говорится в посте.
Однорог заявила, что главной задачей комитета является «противодействие» досмотру украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе. Она добавила, что новоявленный комитет уже отправил обращение в ОБСЕ, чтобы расширить мандат на Азовское море.
В последнее время из Киева все чаще звучат заявления о некой якобы существующей угрозе со стороны России в Азовском море. Так, ранее бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук запугивал сограждан, что Москва якобы стремится сделать Азов закрытым.
При этом обстановка в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники захватили крымское судно «Норд». Экипаж корабля в течение нескольких суток удерживали на судне с гниющей рыбой. В настоящее время моряков продолжают удерживать на территории Украины. Против капитана «Норда» возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в якобы нарушении порядка въезда в Крым и могут приговорить к пяти годам тюрьмы.