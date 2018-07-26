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Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО
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    Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

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    Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

    Ереван, 26 июля. Армения не планирует в будущем стать членом НАТО, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    Он ответил на вопрос, намерен ли Ереван вступать в Североатлантический союз в будущем. Пашинян дал отрицательный ответ и уточнил, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    В интервью «Эхо Москвы» премьер добавил, что Ереван планирует развивать сотрудничество с альянсом по некоторым вопросам. В частности, это касается миротворческой миссии в Косово. Пашинян подчеркнул, что Армения принимает участие в операции альянса «Решительная поддержка» по обучению правительственных войск Афганистана.

    Ранее резидент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект соглашения с Арменией о создании объединенной группировке войск двух стран в Кавказском регионе коллективной безопасности. Новая военная структура остудит некоторые горячие головы в НАТО, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

    Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

    Автор: Алия Садыкова
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