Microsoft потеряла Крым для Украины: по карте Bing из Киева на полуостров не доехать

Забавная неточность обнаружилась на встроенных в операционную систему Windows картах Bing: добраться по ним до Крыма не получится не только из Краснодарского края, но и из Киева. Зато из Москвы до полуострова карты в Windows легко строят маршрут со всеми поворотами, выяснил корреспондент Федерального агентства новостей, который обнаружил необычную программную ошибку.

Это важная проблема, хотя бы потому, что Windows, созданная корпорацией Microsoft, остается самой популярной операционной системой для настольных компьютеров: ее используют примерно 90% пользователей.

Комичность ситуации с созданием маршрута до черноморского полуострова из Киева придает то, что в споре о принадлежности Крыма Microsoft де-факто согласна с Киевом и Вашингтоном и отображает полуостров в качестве территории Украины даже для российских пользователей.

Тем не менее на картах Bing можно построить, например, автомобильный маршрут из российской столицы до Евпатории; а вот из украинской столицы — нет. При этом маршрут из Москвы в Крым проложен через Украину и Перекоп. Педантично указаны проблемы в пути — дорожные работы и московские пробки. Как вариант — можно сделать крюк и проехать по берегу Азовского моря.

Буквой «А» в зеленом кружке на картах Bing отмечен пункт отправления, а «В» в красном — пункт назначения. Надпись в колонке слева гласит: «Невозможно определить маршруты для этого путешествия. Проверьте расположение указанных промежуточных пунктов и повторите попытку».

Судя по Bing, нет дорог в ту же Евпаторию и из городов поближе, например, Херсона. Хотя это точно не так: с Украины проехать в Крым можно не только через Перекоп, но и, обогнув Азовское море — по Крымскому мосту или через Керченскую паромную переправу. Последние два маршрута, конечно, гораздо длиннее.

Похоже, Windows оставляет украинцам только один способ узнать дорогу в Крым — как в популярной поговорке, активнее использовать язык. Или карты других производителей. Тем более что, как выяснил корреспондент Федерального агентства новостей, никаких проблем с построением разнообразных маршрутов с Украины и из остальной России в Крым, по полуострову и через него, у популярных навигаторов от американской компании Google и российской «Яндекс» не возникает.

А вот Windows не может провести автомобиль даже с Таманского полуострова в Керчь. Хотя проехать между этими пунктами можно и по открытому в середине мая мосту, и по переправе из порта Кавказ, и — сделав большой крюк — через Перекоп.

Не помогает даже уловка с попыткой поставить точку отправления посреди Крымского моста.

Пусть вас не смущает отсутствие дороги. При крупном масштабе автомобильную трассу по мосту становится видно.

Никак нельзя, по мнению Microsoft, перемещаться на автомобиле и по самому Крымскому полуострову. Даже если поставить две точки, старта и финиша, прямо на одну из автодорог, которые выделены на карте желтым цветом. Проложить пешеходный маршрут тоже не получится.

Получившийся в результате неформальный конкурс на лучшее знание крымских дорог выиграли карты Google — только они обнаружили, что если ехать через Крымский мост, то путь на машине из Одессы в Краснодар можно срезать аж на 200 километров и доехать почти на три часа быстрее.

Отвечать на вопросы о картах Bing — в частности о том, когда может быть исправлена неточность в навигации — представитель Microsoft отказался.