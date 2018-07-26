Украина объяснила приостановку работы КПП «Станица Луганская» в Донбассе

Киев, 26 июля. Работа единственного контрольно-пропускного пункта между Украиной и Луганской народной республикой «Станица Луганская» будет приостановлена, сообщили представители пресс-центра операции объединенных сил Украины.

Работа КПП «Станица Луганская» в Донбассе будет приостановлена на два часа в пятницу, 27 июля. Предполагается, что люди не смогут пересечь КПП с 9 до 11 часов утра.

«С целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения», — назвали причины этого решения представители пресс-службы на официальной странице операции в Facebook.

Накануне в одной из школ Донецка была обнаружена мина. К счастью, никто не пострадал.