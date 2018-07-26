А есть и те, кто в 93 трудоспособен: в Совфеде заявили, что пожилые люди могут эффективно работать

Министерство труда и социальной защиты населения России предлагает ужесточить ответственность для работодателей, которые увольняют сотрудников предпенсионного возраста. Кроме того, о каждом подобном случае необходимо будет сообщать в центр занятости, даже если увольнение произошло по соглашению сторон.

Это, по мнению главы Минтруда Максима Топилина, позволит избавиться от дискриминации пожилых сотрудников.

Кроме того, ведомство продвигает инициативу о ежегодной диспансеризации пожилых сотрудников за счет работодателя. Внести такие изменения министерство предлагает в рамках плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан.

Как отмечает член Совета Федерации РФ Сергей Калашников, рынок труда активно развивается, ориентируясь на инновационные технологии. Однако работники, которые занимают ту или иную должность долгое время, могут и в пожилом возрасте быть эффективными на своих местах, отметил он в интервью Федеральному агентству новостей.

«Огромное количество людей с опытом в состоянии продолжать работать на своих местах и в 70, и в 75 лет, — говорит сенатор. — И в этом возрасте они еще могут быть эффективными. Я знаю тех, кто и в 93 года обладает великолепной трудоспособностью и ясным разумом.

То, что люди «в годах» могут продолжать качественно трудиться — замечательно. Это позволит им сохранить за собой рабочие места. А молодежь пусть занимается современными видами деятельности, осваивает новые профессии».

Ранее глава Минтруда заявил, что не стоит опасаться того, что в связи с повышением пенсионного возраста уменьшится количество рабочих мест. Такого, утверждает он, не случится из-за демографической ямы 1990-х годов.

«Убывать с рынка труда будет достаточно большое количество людей, то есть момент, который выбран, — он как раз с точки зрения баланса на рынке труда самый удобный. Вы помните начало 1990-х годов, насколько просела рождаемость? Вообще никто не рождался. Вот эти люди сейчас выходят на рынок труда. Поэтому притока нет. У нас наоборот, снижение численности в трудоспособном возрасте колоссальное», — рассказал Топилин.

Глава Минтруда также отмечает: оплата труда людей предпенсионного возраста, которые фактически помогут решить проблему нехватки рабочих рук в стране, будет увеличиваться. При этом конкуренции между молодыми сотрудниками и работниками «в годах» не будет — у них разные сферы деятельности.

Пожилые люди могут занимать должности в сфере сельского хозяйства, промышленности, а также работать в качестве наставников в таких областях, как образование, здравоохранение, управление, уверен министр.