«Ничего нового»: Аксенов объяснил суть Крымской декларации США

Симферополь, 26 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в Крымской декларации США, согласно которой непризнание Крыма частью РФ является официальной позицией Вашингтона, нет ничего нового. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Позиция США по Крыму известна, так что ничего нового в декларации нет. Вашингтон по-прежнему не хочет признавать результаты свободного волеизъявления крымчан, но при этом признает и поддерживает нацистский режим в Киеве, который захватил власть в результате государственного переворота», — написал он.

По словам Аксенова, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что такие понятия как свобода и демократия для американских политиков ничего не значат. Глава Крыма подчеркнул, что логика действий США проста: «все, что не соответствует геополитическим интересам Америки, является нарушением демократических норм и международного права».

«Такой подход дискредитирует не только так называемую «Крымскую декларацию», но и международный имидж Соединенных Штатов. Это источник дестабилизации всей системы международных отношений», — подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что Крымская декларация США никак не повлияет на жизни крымчан. Аксенов напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор еще четыре года назад.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Государственный департамент США выпустил Крымскую декларацию, согласно которой непризнание Крыма частью РФ является официальной политикой Вашингтона. В документе отмечается, Вашингтон будет поддерживать эту политику до тех пор, пока «территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что стратегия США по непризнанию Крыма частью РФ обречена на провал.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Однако решение крымчан не признают США и ряд западных стран, Киев по-прежнему считает полуостров «своей» территорией. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.