Грушко и посол Сербии обсудили ситуацию на Балканах

Москва, 26 июля. Замглавы МИД России Александр Грушко принял в Москве сербского посла Славенко Терзича. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Балканском полуострове.

На переговорах Грушко и Терзич детально обсудили ситуацию на Балканах. Акцент был сделан на урегулировании в Косово, сообщает МИД России. Оценки происходящего в регионе совпадают, добавили в российском министерстве.

Замглавы ведомства отметил положительную динамику в развитии двустороннего диалога РФ и Сербии. Страны продолжают реализовывать намеченные планы о сотрудничестве.

Напомним, что в 1999 году противостояние албанских сепаратистов и сербских правоохранителей спровоцировало бомбардировки Югославии самолетами военно-политического блока НАТО. Это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость Косово от Белграда. Россия и ряд стран не признали независимость региона. Руководство Косово стремится получить право вступления в международные организации и ЕС.