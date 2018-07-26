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Грушко и посол Сербии обсудили ситуацию на Балканах
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    Грушко и посол Сербии обсудили ситуацию на Балканах

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    Грушко и посол Сербии обсудили ситуацию на Балканах

    Москва, 26 июля. Замглавы МИД России Александр Грушко принял в Москве сербского посла Славенко Терзича. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Балканском полуострове.

    На переговорах Грушко и Терзич детально обсудили ситуацию на Балканах. Акцент был сделан на урегулировании в Косово, сообщает МИД России. Оценки происходящего в регионе совпадают, добавили в российском министерстве.

    Замглавы ведомства отметил положительную динамику в развитии двустороннего диалога РФ и Сербии. Страны продолжают реализовывать намеченные планы о сотрудничестве. 

    Напомним, что в 1999 году противостояние албанских сепаратистов и сербских правоохранителей спровоцировало бомбардировки Югославии самолетами военно-политического блока НАТО. Это привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

    В 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость Косово от Белграда. Россия и ряд стран не признали независимость региона. Руководство Косово стремится получить право вступления в международные организации и ЕС.

    Автор: Юлия Шелковенко
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