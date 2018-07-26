В Раде предложили создать альянсы с другими странами против России

Киев, 26 июля. Украине следует создавать альянсы с другими странами, чтобы вместе выступать против России. С таким предложением в четверг выступила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

В качестве примера она привела возможность кооперации с США, которые, как и Киев, выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Нам необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора», — отметила Луценко.

Ранее украинские СМИ сообщали, что, несмотря на старания руководства страны, Киев постепенно теряет поддержку со стороны западных стран. По словам евродепутата Ребекки Хармс, Запад недоволен тем, как Украина реализует реформы, поэтому президенту страны Петру Порошенко стоит задуматься, почему «он иногда чувствует себя так, словно партнеры его покинули».

Некоторые западные страны критикуют Украину за политику, направленную на поощрение национализма, другие указывают на высокий уровень коррупции.