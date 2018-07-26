Меню
Новости Сирии
Асад сравнил ситуацию в Сирии с Великой Отечественной войной
Новости Сирии
Двести военных полицейских вернулись в Россию из Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Асад сравнил ситуацию в Сирии с Великой Отечественной войной

    140

    Асад сравнил ситуацию в Сирии с Великой Отечественной войной

    Дамаск, 26 июля. Сирийский президент Башар Асад сравнил текущую ситуацию в республике с Великой Отечественной войной, обратив внимание на сходство варварских действий бандитских формирований и террористов. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с родными и близкими российских военных, погибших на войне на территории САР.

    Асад встретил гостей возле Президентского дворца в районе аль-Мухаджерин в Дамаске, он тепло приветствовал по очереди каждого из посетителей.

    В своей речи глава САР указал на то, что российские военнослужащие защищали как сирийский, так российский и другие народы. Он вспомнил террористические акты на Дубровке и в Беслане, передает ТАСС.

    «Может быть, самые молодые из вас не помнят, что творили террористы в вашей стране несколько лет назад — ворвались в школу и убивали детей. Ворвались в театр и также убивали там людей», — заявил Асад.

    Асад сравнил ситуацию в Сирии с Великой Отечественной войной

    Президент Сирии подчеркнул, что погибшие военные были настоящими героями. Он также сравнил ситуацию в САР с Великой Отечественной войной, поскольку и тогда, и сейчас на планете орудуют нацисты и экстремисты.

    «В школах вы читали про Великую Отечественную войну. В Сирии мы на сегодняшний день переживаем нечто схожее. Когда на территорию СССР ворвались нацисты, они стали убивать россиян лишь из-за того, что они их не любят», — обратил внимание Асад, отметив, что террористы сегодня делают аналогичное в Сирии.

    В окончании встречи глава САР добавил, что сирийцы любят российский народ.

    Асад сравнил ситуацию в Сирии с Великой Отечественной войной

    Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение семи лет. Ситуация в САР обсуждается на нескольких площадках: в Женеве и Астане. Впервые в истории в Сочи в январе 2018 года прошел Конгресс национального диалога Сирии, где за одним столом собрались представители правительства республики и оппозиция.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.