Асад сравнил ситуацию в Сирии с Великой Отечественной войной

Дамаск, 26 июля. Сирийский президент Башар Асад сравнил текущую ситуацию в республике с Великой Отечественной войной, обратив внимание на сходство варварских действий бандитских формирований и террористов. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с родными и близкими российских военных, погибших на войне на территории САР.

Асад встретил гостей возле Президентского дворца в районе аль-Мухаджерин в Дамаске, он тепло приветствовал по очереди каждого из посетителей.

В своей речи глава САР указал на то, что российские военнослужащие защищали как сирийский, так российский и другие народы. Он вспомнил террористические акты на Дубровке и в Беслане, передает ТАСС.

«Может быть, самые молодые из вас не помнят, что творили террористы в вашей стране несколько лет назад — ворвались в школу и убивали детей. Ворвались в театр и также убивали там людей», — заявил Асад.

Президент Сирии подчеркнул, что погибшие военные были настоящими героями. Он также сравнил ситуацию в САР с Великой Отечественной войной, поскольку и тогда, и сейчас на планете орудуют нацисты и экстремисты.

«В школах вы читали про Великую Отечественную войну. В Сирии мы на сегодняшний день переживаем нечто схожее. Когда на территорию СССР ворвались нацисты, они стали убивать россиян лишь из-за того, что они их не любят», — обратил внимание Асад, отметив, что террористы сегодня делают аналогичное в Сирии.

В окончании встречи глава САР добавил, что сирийцы любят российский народ.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение семи лет. Ситуация в САР обсуждается на нескольких площадках: в Женеве и Астане. Впервые в истории в Сочи в январе 2018 года прошел Конгресс национального диалога Сирии, где за одним столом собрались представители правительства республики и оппозиция.