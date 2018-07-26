«Должны давить на Россию»: Климкин пришел в восторг от Крымской декларации США

Киев, 26 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на появление Крымской декларации, документа, разработанного Госдепом США, где говорится, что Вашингтон не признает полуостров Крым российской территорией.

«После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О «Балтийском сценарии», который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить», — написал Климкин в Facebook.

Он добавил, что очень хотел бы видеть российский полуостров под украинским флагом.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео подписал Крымскую декларацию, определяющую официальной политикой Вашингтона непризнание включения полуострова Крым в состав РФ. Украинский президент Петр Порошенко, вполне ожидаемо, поблагодарил заокеанских коллег, российские официальные лица в то же время отметили, что документ призван снизить накал критики Трампа в США после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что декларация «закрепляет позицию западного альянса, где многие уже склонны забыть о Крыме».

Полуостров Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как это решение на референдуме поддержало подавляющее большинство крымчан. Киев продолжает считать полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос «окончательно закрыт».