Киев, 26 июля. Убытки Украины после захвата крымского судна «Норд» и последующего решения России об ужесточении пограничного досмотра в Азовском море уже достигли отметки в сотни миллионов гривен, сообщил министр инфраструктуры государства Владимир Омелян.

В эфире украинского телевидения глава ведомства отметил, что порты несут прямые убытки, которые скрупулезно подсчитываются в государстве.

По его словам, Киев непременно потребует от Москвы выплаты убытков от действий в Черном и Азовском морях «с процентами». Омелян добавил, что над этим уже трудятся украинские юристы с западными коллегами.

«Это уже сотни миллионов гривен, которые будут обязательно выставлены России с процентами для дальнейшей компенсации и военные репарации после победы в войне», — заявил министр.

Напомним, украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море. Киев по-прежнему считает членов экипажа украинскими гражданами. В связи с этим Москва была вынуждена усилить меры безопасности и приняла дополнительные меры по досмотру украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, что вызвало возмущение на Украине.

Представители Киева продолжают нападки на Москву, говоря о якобы «угрозе» со стороны российского государства. Ранее бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук в целях «противостояния» призвал ввести военные корабли в Азовское море.