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В Киеве скрупулезно подсчитывают миллионные убытки после захвата «Норда»
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    В Киеве скрупулезно подсчитывают миллионные убытки после захвата «Норда»

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    В Киеве скрупулезно подсчитывают миллионные убытки после захвата «Норда»

    Киев, 26 июля. Убытки Украины после захвата крымского судна «Норд» и последующего решения России об ужесточении пограничного досмотра в Азовском море уже достигли отметки в сотни миллионов гривен, сообщил министр инфраструктуры государства Владимир Омелян.

    В эфире украинского телевидения глава ведомства отметил, что порты несут прямые убытки, которые скрупулезно подсчитываются в государстве.

    По его словам, Киев непременно потребует от Москвы выплаты убытков от действий в Черном и Азовском морях «с процентами». Омелян добавил, что над этим уже трудятся украинские юристы с западными коллегами.

    «Это уже сотни миллионов гривен, которые будут обязательно выставлены России с процентами для дальнейшей компенсации и военные репарации после победы в войне», — заявил министр.

    Напомним, украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море. Киев по-прежнему считает членов экипажа украинскими гражданами. В связи с этим Москва была вынуждена усилить меры безопасности и приняла дополнительные меры по досмотру украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, что вызвало возмущение на Украине.

    Представители Киева продолжают нападки на Москву, говоря о якобы «угрозе» со стороны российского государства. Ранее бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук в целях «противостояния» призвал ввести военные корабли в Азовское море.

    Автор: Екатерина Кухарева
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