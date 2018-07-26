«Воюете с шахтерами»: в Киеве признали, что в Донбассе нет российских войск

Киев, 26 июля. В Донбассе нет российских войск, украинские силовики ведут войну в зоне конфликта с шахтерами и металлургами, напомнила киевский журналист, бывший член Партии регионов Елена Бондаренко.

«В Донбассе ее (российской армии) нет, а вы рассказываете, что там войска стоят, и воюете с шахтерами, металлургами и другими людьми, которых принимают за регулярные войска РФ», — подчеркнула Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Она добавила, что в результате государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году, к власти пришли политики, которым было нужно создать войну и «внешнего агрессора». Именно по этой причине, по словам Бондаренко, Киев постоянно пытается обвинить Москву в неких якобы имеющих место агрессивных действиях.

При этом, как заметила журналист, пункты, по которым Украина предъявляет претензии РФ, не соответствуют действительности. Как утверждает Бондаренко, Киев сам «слил» Крым. По ее словам, вопрос «Чей Kрым?» на Украине больше не моден, ему на смену пришел другой — «Кто слил Крым?».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает и продолжает настаивать на том, что полуостров якобы является украинской территорией.

Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что Крым вошел в состав России демократическим путем, и вопрос о статусе республики окончательно закрыт. Также российская сторона не раз отмечала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе. Москва заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее разрешил политический кризис.