Киев, 26 июля. Правительство Украины утвердило стратегию информационной реинтеграции неподконтрольной Киеву территорий Донбасса.

Решение об этом было принято на заседании правительства. Отмечается, что целью документа является предоставление доступа гражданам, находящимся на территории, неподконтрольной Киеву, к общенациональному информационному пространству.

По словам замминистра информационной политики Украины Эмине Джапаровой, это делается для «объективного информирования» населения на этой территории. Ведомство намерено организовать вещания «украинского контента» в Донбассе. Также будет блокироваться эфирный сигнал с республик Донбасса на подконтрольные Киеву территории.

Ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса может привести к гибели Украины.