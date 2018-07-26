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Конный котильон и летчики ВКС РФ примут участие в форуме «Армия-2018»
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    Конный котильон и летчики ВКС РФ примут участие в форуме «Армия-2018»

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    Конный котильон и летчики ВКС РФ примут участие в форуме «Армия-2018»

    Москва, 26 июля. На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» будут представлены ходовые и огневые возможности вооружения, некоторые российские образцы покажут впервые. Об этом рассказал врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

    Минобороны России продемонстрирует существующее вооружение и перспективные образцы, некоторые из них будут показаны впервые, сообщил Роман Кардюков на брифинге с участием зарубежных военных атташе. По его словам, на форуме также состоятся выступления авиационых групп ВКС РФ и российских десантников.

    «Армия-2018» станет площадкой, на которой примут участие конный котильон и пилотажная группа «Каскад» московской полиции. Летчики ВВС Китая намерены принять участие в показательных выступлениях, добавил генерал-майор.

    Форум пройдет с 21 по 26 августа на нескольких площадках, в том числе в подмосковной Кубинке и на полигоне «Алабино». По мнению главы Минобороны России Сергея Шойгу, форум способствует прямому контакту российских и зарубежных военных специалистов. С каждым годом растет число участников конференции.

    Автор: Юлия Шелковенко
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