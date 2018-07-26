Меню
Общество
«Вынос мозга»: Вассерман запустил новое шоу на YouTube
Новости Сирии
Двести военных полицейских вернулись в Россию из Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    «Вынос мозга»: Вассерман запустил новое шоу на YouTube

    528

    «Вынос мозга»: Вассерман запустил новое шоу на YouTube

    Москва, 26 июля. Известный эрудит, телеведущий Анатолий Вассерман запустил новое интеллектуальное шоу на YouTube-канале «Вынос мозга».

    В новом шоу Вассерман предлагает своим гостям определить, является ли озвученный им факт фейком или правдой. Например, гостей попросили ответить, правда ли, что «с научной точки зрения банан — ягода, а клубника нет». Если ответ неверный, то в лица гостям выстреливает пушка, сообщает Ura.ru. По словам Вассермана, шоу может «вынести мозг».

    Первыми гостями нового интеллектуального шоу стали рэперы Паша Техник и Thrill Pill. Продолжительность выпуска составила менее 13 минут.

    Отмечается, что шоу «Вынос мозга» будет выходить еженедельно по средам.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.