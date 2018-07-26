«Вынос мозга»: Вассерман запустил новое шоу на YouTube
Москва, 26 июля. Известный эрудит, телеведущий Анатолий Вассерман запустил новое интеллектуальное шоу на YouTube-канале «Вынос мозга».
В новом шоу Вассерман предлагает своим гостям определить, является ли озвученный им факт фейком или правдой. Например, гостей попросили ответить, правда ли, что «с научной точки зрения банан — ягода, а клубника нет». Если ответ неверный, то в лица гостям выстреливает пушка, сообщает Ura.ru. По словам Вассермана, шоу может «вынести мозг».
Первыми гостями нового интеллектуального шоу стали рэперы Паша Техник и Thrill Pill. Продолжительность выпуска составила менее 13 минут.
Отмечается, что шоу «Вынос мозга» будет выходить еженедельно по средам.