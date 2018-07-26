Новая Зеландия требует от Австралии сменить флаг

Веллингтон, 26 июля. Власти Новой Зеландии потребовали от австралийских коллег изменить национальный флаг. Об этом заявил премьер-министр Новой Зеландии Уинстон Петерс.

Действующий по настоящее время флаг Новой Зеландии был утвержден в 1902 году. Австралийские власти дали национальному фрагу официальный статус всего около 50 лет назад, хотя он был создан в 1901 году.

Петерс убежден, что власти Австралии должны изменить национальный символ, передает «Свободная пресса».

«Наш флаг, который является нашим уже в течение длительного времени, был скопирован Австралией, — констатировал премьер-министр Новой Зеландии, — и на самом деле им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн».

Напомним, Питерс на данный момент исполняет обязанности премьера Новой Зеландии, заменив Джасинду Ардерн, которая находится в декретном отпуске, пишет «Газета.ru».

Ранее Новая Зеландия попала в список самых миролюбивых стран. Вместе с ней его дополнили Исландия и Австралия.