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Новая Зеландия требует от Австралии сменить флаг
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    Новая Зеландия требует от Австралии сменить флаг

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    Новая Зеландия требует от Австралии сменить флаг

    Веллингтон, 26 июля. Власти Новой Зеландии потребовали от австралийских коллег изменить национальный флаг. Об этом заявил премьер-министр Новой Зеландии Уинстон Петерс.

    Действующий по настоящее время флаг Новой Зеландии был утвержден в 1902 году. Австралийские власти дали национальному фрагу официальный статус всего около 50 лет назад, хотя он был создан в 1901 году.

    Петерс убежден, что власти Австралии должны изменить национальный символ, передает «Свободная пресса».

    «Наш флаг, который является нашим уже в течение длительного времени, был скопирован Австралией,  — констатировал премьер-министр Новой Зеландии, — и на самом деле им нужно сменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн».

    Напомним, Питерс на данный момент исполняет обязанности премьера Новой Зеландии, заменив  Джасинду Ардерн, которая находится в декретном отпуске, пишет «Газета.ru».

    Слева - национальный флаг Австралии, справа - Новой Зеландии

    Ранее Новая Зеландия попала в список самых миролюбивых стран. Вместе с ней его дополнили Исландия и Австралия.

    Автор: Катерина Иванова
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