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Исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым
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    Исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым

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    Исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым

    Москва, 26 июля. Исполком Российского футбольного союза (РФС) согласовал продление соглашения с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом в среду сообщил в своем микроблоге социальной сети Twitter член исполкома Игорь Лебедев.

    «Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», — написал он.

    В четверг в российской столице проходит заседание исполкома РФС, на котором подводятся результаты выступления национальной команды РФ на домашнем первенстве мира.

    Напомним, российские футболисты под руководством 54-летнего Черчесова на прошедшем ЧМ-2018 без проблем вышли в плей-офф турнира, одержав две победы в группе А: над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). В 1/8 финала турнира россияне в серии послематчевых пенальти сенсационно выбили команду Испании (4:3). В четвертьфинале турнира сборная России уступила команде Хорватии также в серии пенальти (3:4) и покинула турнир.

    Автор: Дана Балан
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