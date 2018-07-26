Исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым

Москва, 26 июля. Исполком Российского футбольного союза (РФС) согласовал продление соглашения с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом в среду сообщил в своем микроблоге социальной сети Twitter член исполкома Игорь Лебедев.

«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», — написал он.

В четверг в российской столице проходит заседание исполкома РФС, на котором подводятся результаты выступления национальной команды РФ на домашнем первенстве мира.

Напомним, российские футболисты под руководством 54-летнего Черчесова на прошедшем ЧМ-2018 без проблем вышли в плей-офф турнира, одержав две победы в группе А: над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). В 1/8 финала турнира россияне в серии послематчевых пенальти сенсационно выбили команду Испании (4:3). В четвертьфинале турнира сборная России уступила команде Хорватии также в серии пенальти (3:4) и покинула турнир.