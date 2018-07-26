Организаторы «Евровидения» в Израиле угрожают отменить конкурс

Иерусалим, 26 июля. Израиль может потерять право проводить «Евровидение» в 2019 году, если в течение пяти дней не найдет средства для внесения залога на счет европейских кураторов. Об этом заявила компания «Кан», которая занимается организацией музыкального конкурса.

Она направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара, в котором заявила, что власти должны предоставить Европейскому вещательному союзу 12 млн евро. В противном случае «Евровидение» в Израиле может не состояться.

В правительство также поступила петиция, в которой министров просят как можно быстрее найти деньги для залога и выделить «Кану» полноценный бюджет для проведения мероприятия, сообщает издание Hadashot.

Ранее сообщалось, что министр Кара предложил выделить компании кредит для покрытия залога, однако руководство «Кана» отказалось от таких условий. Отметим, что финансирование стало далеко не первой проблемой, с которой пришлось столкнуться организаторам «Евровидения».

Европейский вещательный союз высказывал сомнения в целесообразности проведения «Евровидения» в Иерусалиме, на который претендует Палестина. Кроме того, против этого выступают евреи-ортодоксы, которые считают, что проведение музыкального конкурса в древнем городе осквернит его. Тогда правительство Израиля решило провести конкурс, чтобы определить новый город, которому предстоит принять «Евровидение».

Еще одной проблемой являются протесты в других странах. Так, например, против идеи проведения музыкального конкурса в Израиле выступают Ирландия и Марокко. Они уже пригрозили устроить бойкот.

Помимо всего прочего, американская компания Universal Music обвинила в плагиате победительницу прошлого «Евровидения» израильтянку Нетту Барзилай. Как сообщало Федеральное агентство новостей, предметом спора стала ее песня «Игрушка». Представители Universal Music утверждают, что композиция Барзилай является копией песни Seven Nation Army группы The White Stripes.