Бывший военный поджег себя возле здания Минобороны Украины в знак протеста

Киев, 26 июля. На бывшем украинском военнослужащем Сергее Ульянове загорелась одежда, когда он находился возле здания Минобороны в Киеве.

По данным украинского СМИ «УНИАН», экс-военный таким образом решил выразить свой протест против увольнения из армии. Он пытался восстановиться и вернуться в ряды украинских военнослужащих, но попытки оказались безрезультатны.

По словам очевидцев, на мужчине загорелась одежда. На помощь ему пришли очевидцы, которые повалили пострадавшего на землю и залили его пеной из огнетушителя.

Стоит отметить, что положение украинских военных постоянно ухудшается. К примеру, начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов ранее заявил, что в подразделениях ВСУ вскоре следует ожидать массовые акции неповиновения приказам командования и совершения правонарушений личным составом по причине того, что зарплату военнослужащим выдадут на два месяца позже. Более того, некоторым украинским военным, принимающим участие в боевых действиях в Донбассе, удается избежать серьезного наказания за тяжкие преступления.

Ранее стало известно, что в Донбассе украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего сослуживца.