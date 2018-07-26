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Бывший военный «загорелся» возле здания Минобороны Украины в знак протеста
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    Бывший военный «загорелся» возле здания Минобороны Украины в знак протеста

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    Бывший военный поджег себя возле здания Минобороны Украины в знак протеста

    Киев, 26 июля. На бывшем украинском военнослужащем Сергее Ульянове загорелась одежда, когда он находился возле здания Минобороны в Киеве.

    По данным украинского СМИ «УНИАН», экс-военный таким образом решил выразить свой протест против увольнения из армии. Он пытался восстановиться и вернуться в ряды украинских военнослужащих, но попытки оказались безрезультатны.

    По словам очевидцев, на мужчине загорелась одежда. На помощь ему пришли очевидцы, которые повалили пострадавшего на землю и залили его пеной из огнетушителя.

    Стоит отметить, что положение украинских военных постоянно ухудшается. К примеру, начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов ранее заявил, что в подразделениях ВСУ вскоре следует ожидать массовые акции неповиновения приказам командования и совершения правонарушений личным составом по причине того, что зарплату военнослужащим выдадут на два месяца позже. Более того, некоторым украинским военным, принимающим участие в боевых действиях в Донбассе, удается избежать серьезного наказания за тяжкие преступления.

    Ранее стало известно, что в Донбассе украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения застрелил своего сослуживца.  

    Автор: Екатерина Кухарева
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