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Создатели «Игры престолов» рассказали, когда выйдет заключительный сезон
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    Создатели «Игры престолов» рассказали, когда выйдет заключительный сезон

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    Создатели «Игры престолов» рассказали, когда выйдет заключительный сезон

    Лондон, 26 июля. Создатели популярного сериала «Игра престолов» рассказали, когда выйдет восьмой, заключительный, сезон. Об этом сообщил во время пресс-конференции президент телеканала HBO Кейси Блойс.

    По словам Блойса, финальный сезон поклонникам сериала следует ждать не раньше, чем во второй половине 2019 года, передает «Газета.ru».

    Ранее сообщалось, что сюжет восьмого сезона расскажет зрителям о событиях, которые происходили за тысячу лет до основной сюжетной линии сериала. В основу сценария лягут две ранее неопубликованные части «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

    Создатели «Игры престолов» рассказали, когда выйдет заключительный сезон

    Также поклонники узнают тайны происхождения белых ходоков и возникновения дома Старков, а также ряд других секретов Вестероса.

    Автор: Катерина Иванова
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