Полковник Ламонов получил пять лет колонии за взятку

Москва, 26 июля. Мосгорсуд назначил пять лет колонии бывшему замначальника управления собственной безопасности СК РФ полковнику Александру Ламонову. Он обвинялся в получении взятки.

Ламонова признали виновным по делу о взятке и приговорили к пяти годам в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в 32 млн рублей и лишили звания полковника юстиции. Слушание по делу Ламонова было закрытым, он сотрудничал со следствием, передает «Пятый канал».

Полковник получил взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Последний был приближенным к криминальному авторитету Шакро Молодому.

Как сообщает РИА Новости, инцидент у одного из московских ресторанов в декабре 2015 года, где проходили переговоры авторитетов криминального мира, спровоцировал ряд задержаний и раскрытие коррупционных схем в правоохранительных органах. В ходе перестрелки адвокат Эдуард Буданцев застрелил двух охранников Итальянца.

В ходе расследования выяснилось, что ряд сотрудников СК РФ получали взятки по независимым каналам для смягчения обвинения Итальянцу. Шакро Молодой и Итальянец были осуждены на 7 и 9 лет в колонии строгого режима. Приговор также вынесли еще десятерым бандитам.