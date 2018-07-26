Путин будет передвигаться по ЮАР на автомобиле Mercedes

Йоханнесбург, 26 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ЮАР, куда он в среду прилетел для участия в саммите БРИКС, будет перемещаться на автомобиле Mercedes, а не на лимузине проекта «Кортеж» отечественного производства.

Российский лидер в Йоханнесбурге сел в немецкий автомобиль, спустившись с трапа президентского борта, передает РИА Новости.

Лимузин проекта «Кортеж» президент России использовал в столице Финляндии, где 16 июля состоялась его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

География использования данных автомобилей станет шире, как только их производство будет более массовым, отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, проект «Кортеж» — семейство транспортных средств класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государств. В открытой продаже они появятся с первого квартала будущего года под маркой Aurus.