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Путин будет передвигаться по ЮАР на автомобиле Mercedes
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    Путин будет передвигаться по ЮАР на автомобиле Mercedes

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    Путин будет передвигаться по ЮАР на автомобиле Mercedes

    Йоханнесбург, 26 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ЮАР, куда он в среду прилетел для участия в саммите БРИКС, будет перемещаться на автомобиле Mercedes, а не на лимузине проекта «Кортеж» отечественного производства.

    Российский лидер в Йоханнесбурге сел в немецкий автомобиль, спустившись с трапа президентского борта, передает РИА Новости.

    Лимузин проекта «Кортеж» президент России использовал в столице Финляндии, где 16 июля состоялась его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

    География использования данных автомобилей станет шире, как только их производство будет более массовым, отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин будет передвигаться по ЮАР на автомобиле Mercedes

    Напомним, проект «Кортеж» — семейство транспортных средств класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государств. В открытой продаже они появятся с первого квартала будущего года под маркой Aurus.

    Автор: Дана Балан
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