Мир не может развиваться, если США и Россия не будут разговаривать друг с другом — эксперт

Следующая встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, скорее всего, состоится лишь в 2019 году, с таким заявлением выступил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна произойти после того, как [в США] завершится «охота на ведьм», связанная с Россией. Поэтому мы согласились, что это будет после 1 января [будущего года]», — заявил Болтон.

Дональд Трамп часто называет «охотой на ведьм» расследование «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году и обвинения в его предполагаемых связях с Москвой. Расследование началось в 2017 году. В настоящий момент обвинения были предъявлены 31 человеку: пяти гражданам Соединенных Штатов, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам, в числе которых 12 офицеров военной разведки.

Необходим диалог

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что теперь Путин и Трамп будут довольно часто встречаться. Просто потому, что необходим какой-то диалог, нельзя постоянно находиться в состоянии, когда нет никаких контактов.

«Стоит учитывать и то, что мир стремительно меняется. Меняются технологии, средства производства и связи, социальные институты, принципы функционирования мировой экономики. Есть воинственная риторика, которая проистекает из застарелых штампов мышления, политической традиции, а есть реальность. Реальность такова, что сыновья Трампа помогают китайским компаниям возводить элементы инфраструктуры проекта «Пояса и пути», в башне Трампа в Нью-Йорке расположен офис крупнейшего китайского коммерческого банка», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, КНР сегодня вошла, как говорят в Пекине, в «золотую эру отношений с Великобританией». Китай, который никогда не входил ни в какие союзы, проводит совместные военные учения с Россией.