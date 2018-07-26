Сирия новости 26 июля 12.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ поселение Даръа, в Восточную Гуту вернулось более 73 тысяч беженцев

Сирия, 26 июля. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 поселение Даръа, в Восточную Гуту вернулось более 73 тысяч мирных жителей, при взрыве в Ракке убито три боевика SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют ИГ в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от радикалов ИГ поселение в Даръа.

«Исламское государство»1: теряет позиции на западе Даръа.

Курды: потеряли трех боевиков в Ракке.

Провинция Дамаск

В поселения, расположенные на территории оазиса Восточная Гута, вернулось более 73 тысяч мирных жителей, сообщают представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Только за последние сутки в свои дома в провинции Дамаск вернулось 99 гражданских.

Несколько грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца движутся в направлении Восточной Гуты. Об этом пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SYRedCrescent).

Ранее сообщалось, что в этой части региона продолжается активное восстановление инфраструктуры. Электрики работают по 10-12 часов в сутки, чтобы как можно быстрее запустить практически полностью разрушенную боевиками сеть электроснабжения.

Провинция Даръа

В районе бассейна реки Ярмук продолжается операция правительственных сил САР и ВКС РФ против террористов подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», передает военный Twitter-канал (@C_Military1). По сведениям автора публикации, под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел населенный пункт Аль-Мазира, расположенный к северу от Джиллина.

Ранее бойцы САА выбили радикальных исламистов из поселений Хан Сайда, Аль-Ханут, Аль-Макраз, Бакар Гарби, Аль-Лубайд, Айн-Закар, Абу-Хатитен и Абу Мундара. Кроме того проправительственное формирование «Лива Аль-Кудс» уничтожило ПТРК джихадистов недалеко от Джиллина.

Провинция Ракка

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyriafr), что в Ракке сдетонировало самодельное взрывное устройство. По сведениям автора публикации, в результате происшествия погибло три боевика Демократических сил Сирии (SDF).

Также в регионе продолжает обостряться конфликт между боевиками курдского ополчения и местными жителями. Ранее курды открыли огонь по мирной демонстрации в административном центре провинции Ракка. В результате обстрела погибло не менее трех гражданских, еще несколько человек получили ранения. Напомним, население региона выступает против притеснений со стороны радикальных группировок SDF и принудительной мобилизации молодежи в курдские отряды.

Провинция Эс-Сувейда

Местный источник в провинции Эс-Сувейда пишет в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в административном центре региона начались похороны жертв недавних терактов «Исламского государства». Напомним, террорист-смертник совершил самоподрыв на одном из рынков города. При взрыве погибло 215 мирных жителей поселения, еще около 150 гражданских получили тяжелые ранения.

Отмечалось, что силы безопасности предотвратили еще два теракта, уничтожив боевиков с поясами смертников. Еще один джихадист был арестован и впоследствии казнен местными жителями. После инцидента правительственные войска провели обыски восточнее Эс-Сувейды и устранили 75 радикалов ИГИЛ1.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News передает, что группа террористов «Исламского государства» пыталась проникнуть в район Байджи провинции Салах эд-Дин. Базирующиеся в этой части региона бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» отбили атаку радикалов. В результате столкновения было нейтрализовано два боевика ИГ.

Останки пяти жертв казней террористов ИГИЛ были найдены в городе Мосул провинции Найнава, передает информагентство Iraqi News. Тела мирных жителей, убитых джихадистами, обнаружили под обломками разрушенных зданий в разных частях населенного пункта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)