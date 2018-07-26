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Туристы выбрали лучший остров Земли
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Туристы выбрали лучший остров Земли
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    Туристы выбрали лучший остров Земли

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    Туристы выбрали лучший остров Земли

    Москва, 26 июля. Туристы выбрали лучший остров планеты. Им стал индонезийский остров Ява. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Travel & Leisure.

    Отмечается, что путешественники отдали предпочтение Яве за водопады, вулканы, пляжи с белым песком, древние храмы и высокий уровень обслуживания в отелях.

    В тройку лучших, по мнению туристов, островов мира также вошли Бали и Ломбок. Мальдивы по результатам опроса оказались на четвертом месте, новозеландский Уаихеке — на пятом. Как уточняет «Вечерняя Москва», также в десятке оказались филиппинские острова Палаван и Себу, Маврикий, Парос в Греции и австралийский остров Тасмания.

    Ранее эксперты назвали россиян самыми счастливыми туристами, а самыми недовольными и требовательными путешественниками признали испанцев, ирландцев и исландцев.

    Автор: Василий Котов
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