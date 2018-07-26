Не более чем бумажка: в совете при Госдуме отреагировали на Крымскую декларацию от Госдепа

Российские политики и общественные деятели резко отреагировали на опубликованную Госдепом США так называемую Крымскую декларацию, в которой подтверждается отказ Вашингтона признать Крым частью Российской Федерации.

Как отметили в посольстве России в Соединенных Штатах, Крымская декларация не содержит какой-либо новой информации и лишь подтверждает, что кое-кто на Западе живет «в иной реальности».

«США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречии международному праву», — говорится в Крымской декларации, подписанной госсекретарем Майком Помпео.

В Госдуме и Совете Федерации считают, что антироссийскими заявлениями, в том числе касающимися Крыма, Госдеп пытается уменьшить давление антироссийских сил на президента США Дональда Трампа после его продуктивной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Этой же позиции придерживается член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян.

«В то время пока президент США Дональд Трамп пытается наладить связи с Россией, его Госдеп активно ставит палки в колеса американо-российским отношениям, — отметил Манукян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — По сути, этой декларацией некоторые круги Соединенных Штатов пытаются закрыть Трампу любые пути для возможности отыграть назад. А международной политике вреден императив, коим, безусловно, является эта декларация».

Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос «принадлежности» Крыма закрыт окончательно, бесповоротно, раз и навсегда, так что для России все эти «декларации» ничего не значат, напомнил член экспертного совета при Госдуме.

«Для нашей страны эта так называемая Крымская декларация не более чем бумажка, принятая иностранным государством. Она ни в коем случае не имеет для нас юридического значения, да и для других стран тоже», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Манукяна, даже для Украины, которая отказывается признать реальность, что Крым — это часть России, Крымская декларация не имеет никакого юридического значения, это только вопрос удовлетворения амбиций.

«Пусть Петр Алексеевич [президент Украины Петр Порошенко] радуется очередной якобы «перемоге» («победе»), но Крым был, есть и будет российским, и это навсегда!» — эмоционально резюмировал Вадим Манукян.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео отчитался перед американскими конгрессменами о состоявшемся в Хельсинки саммите Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает «Газета.ру». Помпео заявил, что политика санкций в отношении России останется неизменной. Глава Госдепа связал отмену санкций с «крымским вопросом».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного там референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей. Украина, а также большинство западных стран отказываются признать это решение. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение Крыма с Россией произошло по воле крымчан и в полном соответствии с международным правом, и этот вопрос больше обсуждению не подлежит.