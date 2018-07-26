Власти Крыма рассказали, сколько туристов приехало на полуостров с начала года

Симферополь, 26 июля. В Крым с начала года приехало около 3,3 миллиона туристов. По словам главы крымского Минтуризма Вадима Волченко, это на 25% больше аналогичного периода 2017 года.

Вадим Волченко подвел промежуточные итоги курортного сезона 2018 года. По данным туристического ведомства, с начала года на полуострове отдохнули 3 миллиона 281 тысяча 600 курортников. Этот показатель на четверть больше числа туристов за аналогичный период прошлого года.

​​​Крымские санатории и гостиницы заполнены на 80%, а в некоторых приморских городах заполняемость составляет почти 100%. Речь идет о Феодосии, Судаке, Евпатории, Алуште. Много туристов в Черноморском районе и Саках, отметил министр.

Напомним, что в середине мая президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Власти полуострова заявили позднее, что ожидают большой туристический поток с материка.