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Общество
Власти Крыма рассказали, сколько туристов приехало на полуостров с начала года
Общество
Туристы выбрали лучший остров Земли
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    Власти Крыма рассказали, сколько туристов приехало на полуостров с начала года

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    Власти Крыма рассказали, сколько туристов приехало на полуостров с начала года

    Симферополь, 26 июля. В Крым с начала года приехало около 3,3 миллиона туристов. По словам главы крымского Минтуризма Вадима Волченко, это на 25% больше аналогичного периода 2017 года.

    Вадим Волченко подвел промежуточные итоги курортного сезона 2018 года. По данным туристического ведомства, с начала года на полуострове отдохнули 3 миллиона 281 тысяча 600 курортников. Этот показатель на четверть больше числа туристов за аналогичный период прошлого года.

    ​​​Крымские санатории и гостиницы заполнены на 80%, а в некоторых приморских городах заполняемость составляет почти 100%. Речь идет о Феодосии, Судаке, Евпатории, Алуште. Много туристов в Черноморском районе и Саках, отметил министр.

    Напомним, что в середине мая президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Власти полуострова заявили позднее, что ожидают большой туристический поток с материка. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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