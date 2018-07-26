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Ученые нашли причину экстремально холодных зим в Сибири
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    Ученые нашли причину экстремально холодных зим в Сибири

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    Ученые нашли причину экстремально холодных зим в Сибири

    Вашингтон, 26 июля. Американские климатологи доказали, что морозные зимы в Сибири связаны с потеплением в Арктике.

    Об этом пишет Science Advances. Отмечается, что несмотря на сокращение площади льда в Арктике, зимы в Сибири стали еще более холодные. Они назвали такой парадокс WACS.

    Ученые нашли причину экстремально холодных зим в Сибири. Американские исследователи смоделировали ситуацию. Это помогло понять, что сезонное сокращение осеннего ледового покрова в Баренцевом и Карском морях влияет на климат в Сибири. Зима в этой местности от этого становится более суровой. Это объясняется ослаблением стратосферного полярного вихря над Арктикой. Как объяснили эксперты, холоднее всего становится в декабре и январе, аномалия исчезает в феврале.

    Специалисты уверены, что уменьшение площади льда в Арктике ведет к экстремальным холодам. При этом ученые сходятся во мнении, что данное явление временное.

    Ученые нашли причину экстремально холодных зим в Сибири

    Автор: Алия Садыкова
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