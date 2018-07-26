Госдума приняла закон о праве выбора молодоженами желаемой даты свадьбы

Москва, 26 июля. Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о праве российских граждан самостоятельно выбирать желаемую дату и время регистрации брака.

По законодательству России брак регистрируется через месяц после подачи официального заявления, либо через шесть месяцев при условии оформления заявления на портале госуслуг.

После вступления в силу изменений у молодоженов появится возможность подать заявление в период от месяца до одного года до желаемой даты, а также дистанционно через портал госуслуг. При наличии уважительной причины ЗАГС может принять решение о заключении брака до истечения месяца со дня подачи заявления.

Новые правила вступят в силу с 1 октября 2018 года.

Напомним, о соответствующей поправке в законодательство РФ сообщил на заседании правительства в начале июня премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, пункт сделает более справедливой запись на так называемые «красивые даты», которые пользуются большой популярностью у желающих заключить брак.