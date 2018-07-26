Эксперты рассказали, как избавиться от автомобильных пробок

Вашингтон, 26 июля. Научные сотрудники совместно со специалистами автомобильного гиганта Ford придумали способ, который позволит избавиться от пробок на дорогах. Эксперты проанализировали так называемые фантомные пробки — заторы на трассах, которые появляются без закономерных причин.

По словам специалистов, избавиться от пробок поможет адаптивный круиз-контроль. К такому выводу они пришли по окончании эксперимента с участием 36 автомобилей.

Эксперты смоделировали три ситуации: в первой круиз-контроль работал, во второй — не работал, а в третьем случае работал не в полную силу, сообщает «Свободная пресса».

Оказалось, что влияние на дорожную ситуацию было самое ощутимое именно в первом случае.

Напомним, ранее автомобильные эксперты рассказали о правилах езды в жару. Водителям напомнили о необходимости проветривать машину, а также держать ее в чистоте.