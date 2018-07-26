Арестован седьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии

Ярославль, 26 июля. Заволжский районный суд Ярославля арестовал седьмого подозреваемого по делу о пытках в исправительной колонии №1. Им оказался младший инспектор колонии Дмитрий Соловьев.

Фигурант громкого дела будет взят под стражу до 20 сентября. Отметим, что ранее суд санкционировал арест пяти подозреваемых. Еще один в настоящее время задержан, следствие собирает данные для его ареста, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудники ярославской колонии жестоко избивают заключенного. После этого ФСИН и прокуратура начала проверку в колонии. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что как минимум 10 сообщений о преступлениях в ИК-1 поступало в 2017 году, однако каждый раз правоохранительные органы находили основания для отказа в возбуждении уголовного дела.