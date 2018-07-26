Киев, 26 июля. Время, когда можно было помешать строительству «Северного потока — 2», упущено, а Берлин не заинтересован в том, чтобы откладывать начало реализации выгодного проекта. Об этом пишет украинская интернет-газета «Страна».

«Строительство началось еще до того, как Дания высказала свое официальное согласие на прокладку трубы в собственных территориальных водах. А это значит одно: в Берлине никто не сомневается, что такое согласие – вслед за финским и шведским – будет дано. Строительство началось и до того, как немецкое правительство провело обещанные переговоры по выяснению транзитного статуса Украины», — говорится в опубликованном киевской газетой материале.

Автор напоминает, что позиция Берлина понятна, ведь немцы не собираются отказываться от выгодного коммерческого проекта, даже несмотря на то, что канцлеру Германии придется пойти на определенные политические уступки.

«Меркель может отказаться от политической выгоды (временно), но никогда не откажется от экономической», — смирились с началом строительства газопровода в Киеве.

Отметим, в среду стало известно, что судно Castoro 10 приступило к подготовительным работам по укладке труб в рамках строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом проинформировала компания Nord Stream 2.

Таким образом, начались работы по реализации одного из самых обсуждаемых транснациональных энергетических проектов XXI века. Газопровод соединит Россию и Германию и позволит Европе нарастить объемы импорта российского газа.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают несколько европейских стран и Киев. О своем неодобрении регулярно говорят и в Вашингтоне — США небезосновательно опасаются, что ввод газопровода в эксплуатацию похоронит их планы по увеличению экспорта сжиженного газа в ЕС.

Президент США Дональд Трамп ранее жестко предупредил Берлин о том, что Германия оказалась в зависимости от российских поставок. Власти ФРГ напомнили Вашингтону о недопустимости подобной риторики, а граждане страны, как показывают опросы, поддерживают строительство «Северного потока — 2».