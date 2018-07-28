Сирия: боевики сдают оружие в освобожденных регионах Даръа

Дамаск, 28 июля. Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают сдавать среднее и тяжелое вооружение в ряде освобожденных городов провинции Даръа, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

Накануне большое количество оружия было получено в городе Анхиль. Среди боеприпасов были ручные пулеметы Калашникова, а также станковые крупнокалиберные пулеметы (ДШК).

Параллельно бывшие боевики проходят процесс урегулирования своего статуса с сирийскими властями. Напомним, что согласно достигнутому между Дамаском и незаконными вооруженными формированиями соглашению, все боевики могут беспрепятственно покинуть провинцию и отправиться в сторону Идлиба. Те, кто пожелает остаться, должны урегулировать свой статус, сдать все оружие и поклясться в верности легитимному правительству сирийской республики.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Сейчас сотни сирийских беженцев постепенно возвращаются в освобожденные от оккупации боевиков территории провинции Даръа. Военная операция против террористических организаций в регионе продолжается.

Около 400 боевиков из сирийского города Атма выразили желание присоединиться к сирийскому режиму и сложили оружие.

Последние несколько дней Сирийская арабская армия (САА) ведет крупную военную операцию против боевиков «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которые присягнули на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Так, на днях САА удалось освободить от боевиков город Джиллин.

Накануне под контроль сирийской правительственной армии также перешел населенный пункт Аль-Мазира, расположенный к северу от Джиллина.

1 Организация запрещена на территории РФ.