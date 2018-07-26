«С какого перепуга это ваша земля?»: в Сети ответили на призыв Ляшко вернуть Крым и Донбасс

Киев, 26 июля. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поблагодарил Вашингтон за Крымскую декларацию США, слова благодарности украинский политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Спасибо Соединенным Штатам за Крымскую декларацию», — написал Ляшко.

Лидер Радикальной партии считает, что Киев сможет вернуть Крым в состав Украины, как прибалтийские страны восстановили свою государственность и как немцы объединили Германию.

«Мы должны упорно бороться за возвращение нашего Крыма и Донбасса», — заявил он.

Политик подчеркнул, что причиной воссоединения Крыма с РФ стал российский режим, но Киев верит, что вернет «свой полуостров».

В Сети пользователи, высмеяв слова Ляшко, ответили на его призыв вернуть Крым и Донбасса.

«С какого перепуга это ваша земля? Какое отношение Украина имеет к Крыму?» — поинтересовался комментатор.

Кроме того, россияне попросили лидера Радикальной партии предъявить документы на право собственности Крыма. При это комментаторы подчеркнули, что их нет, а у РФ есть «манифест Великой Императрицы Екатерины II о присоединении Крымского полуострова, острова Тамани с всея Кубанской стороны к России, 1783 год, 8 апреля».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что госдепартамент США принял Крымскую декларацию, согласно которой непризнание Крыма частью РФ является официальной политикой Вашингтона. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что такая стратегия Вашингтона обречена на провал.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение Крыма с Россией. США и ряд европейских стран, в том числе Украина, не признают решение крымчан. Киев по-прежнему считает полуостров «своей» территорией. Москва не раз заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.