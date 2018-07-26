Железняк уходит с поста замсекретаря президиума генсовета «Единой России»

Москва, 26 июля. Сергей Железняк уходит с поста заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия». Как стало известно ФАН от источника в партии, он уже написал соответствующее заявление.

«Он действительно уходит», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе «Единой России» уход Железняка пока не комментируют.

Председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил ФАН, что «слышал об уходе Железняка», однако также воздержался от комментариев до личного разговора с коллегой.

Как также передавало агентство ТАСС, источники в «Единой России» подтверждают наличие заявления Железняка, вопрос, по их данным, будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний президиума генсовета партии.

Сергей Железняк был избран депутатом Госдумы в 2011 году, в настоящее время является членом Государственной думы по международным делам. На партийном посту он также курировал вопросы международной работы.