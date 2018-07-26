Госдума разрешила изучать русский как родной

Государственная дума на этой неделе установила порядок изучения в школах родных языков народов России и государственных языков национальных республик. Депутаты внесли изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Какие именно нормы были изменены в законе, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка», — указано в дополнении к закону.

Это дает родителям свободу выбора языка образования для своего ребенка перед его поступлением в первый и пятый классы школы.

Еще до первого чтения законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Представители некоторых национальных республик называли инициативу Госдумы «непродуманной и вредной». Для выработки устраивающей всех редакции закона в нижней палате парламента была создана рабочая группа. И результат не заставил себя ждать — ко второму чтению текст законопроекта довольно сильно преобразился.

Что нового предлагает родителям и ученикам обновленный закон «Об образовании»? Об этом корреспонденту ФАН рассказал член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Гаджимет Керимович — депутат от Дагестана. В его родной республике 14 языков. Сафаралиев уверен: язык это тонкая материя и подходить к любым изменениям законодательства в этой сфере следует очень осторожно.

«Язык — это бомба, которая взрывается, если допускаются перегибы», — считает депутат.

Что меняет новый закон

«Национальные языки, как и родные, были и есть, — объясняет Гаджимет Сафаралиев. — В Конституции классификация такая: русский язык — государственный язык, кроме него есть государственные языки республик в составе РФ, и есть родные языки народов… но кроме русского. Этого в тексте нет».

Такая формулировка приводила к разным парадоксам, считает парламентарий. В некоторых национальных республиках изучались государственные языки республики, родные языки, но русскоязычные граждане не могли изучать русский как родной. В связи с этим в Госдуму поступало много писем от русскоязычных общин Татарстана, Башкирии и других краев.

Шесть лет назад депутат Сафаралиев внес в Госдуму инициативу о включении в закон возможности изучения русского языка как родного.

«Я получил 98% поддержки от субъектов, кроме двух республик. Долго законопроект был на рассмотрении, но в силу разных причин в той Думе его сняли, — говорит Сафаралиев. — В результате через несколько месяцев мы поправкой его внесли».

Законопроект, предложенный к рассмотрению депутатами в первом чтении, предлагал следующую редакцию: «Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации».

Такая трактовка «о добровольности» и вызвала в обществе волну страхов, считает Гаджимет Сафаралиев. Представители республик посчитали, что это наступление на национальные языки, выведение их в «факультативную часть».

«Это противоречит Конституции. Там записано «обязательное изучение», — опровергает эти страхи депутат Сафаралиев. — Когда на комитете доложили законопроект, я сказал: нельзя его принимать в таком виде. Этот текст вроде бы говорил о «добровольном» изучении, но получалось так — либо изучайте, либо нет. Тут надо было менять Конституцию. Он в таком виде не мог пройти».

Именно в силу этого на рабочей группе были высказаны различные предложения по исправлению формулировок законопроекта, добавляет собеседник ФАН. Сафаралиев выступил с разъяснениями и в Народном собрании республики Дагестан, где объяснил, какие поправки предлагается внести в закон.

«Когда начали обвинять во всех грехах, я сказал: сначала выслушайте. Изучать обязательно, но что изучать — выбирайте сами, — пояснил депутат. — Родной язык изучается до 9 класса. У нас было принято решение Народным собранием поддержать постановление, в которое вошли эти поправки «свободного выбора». А каким будет этот выбор — это зависит и от местной власти, надо над этим работать».

Также предлагалось при замещении государственных и муниципальных должностей давать преимущество людям, которые знают национальный язык республики, вспоминает Сафаралиев. Депутаты в Дагестане законопроект поддержали.

Всего ко второму чтению проекта закона было предложено 26 поправок. Приняты в итоге четыре, но, по мнению Гаджимета Сафаралиева, они вобрали в себя все остальные предложения.

«У меня было два предложения: сделать русский язык родным в образовательной сфере. Изучение и родного, и государственного языка республики обязательно, но мы даем людям свободу в выборе и родного языка, и государственного языка республики. Второе мое предложение было следующим — разработать стандарты, количество часов, которые нужны для изучения языков; ввести уровни: базовый и углубленный», — уточняет Гаджимет Сафаралиев.

Многообразие как ценность

Тему языкового многообразия в России затронул в своем выступлении и председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Никто не знает, на скольких языках говорят в Российской Федерации. Звучала цифра 277, по переписи было 174 — много. Рекорд? Конечно, нет! В Индии говорят на 420 языках, в Индонезии используется 719 языков, в Папуа — Новой Гвинее — свыше 800. Но, безусловно, ни в одной стране в образовательной системе не используется такое большое количество языков: у нас 58 языков изучаются как предметы. Такого нет больше нигде, потому что в нашей стране этническое, национальное, языковое многообразие всегда рассматривалось как величайшая ценность», — напомнил депутат.

В ходе первого чтения законопроекта Никонов также отметил, что Госдума предложит правительству разработать концепцию преподавания родных языков, подобной которой до сих пор не существовало. А при подготовке бюджета — выделить средства на разработку нового поколения учебников родных языков народов России.