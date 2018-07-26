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Асад обсудил с делегацией России постконфликтное восстановление Сирии
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    Асад обсудил с делегацией России постконфликтное восстановление Сирии

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    Асад обсудил с делегацией России постконфликтное восстановление Сирии

    Дамаск, 26 июля. Президент Сирии Башар Асад в среду обсудил с делегацией Российской Федерации постконфликтное восстановление республики. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства России.

    В среду, 26 июля, российская делегация во главе с специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, а также при участии заместителя главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Вершинина и представителей оборонного ведомства России была принята Асадом​​​.

    В МИД России уточнили, что приоритетное внимание было уделено вопросам постконфликтного характера, в том числе речь шла о возвращении сирийских беженцев.

    Отмечается, что сирийский лидер приветствовал российские инициативы на этом направлении, подчеркнул готовность сформировать нужные условия для безопасного и достойного приема и размещения сирийцев, возвращающихся в свои дома.

    Кроме того, в ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в Сирии, говорится на сайте МИД РФ.

    Напомним, очередные переговоры по урегулированию в Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля. Планируется, что них примут участие представители стран — гарантов перемирия в республике (Россия, Иран, Турция — Прим. ФАН), специального посланника ООН Стаффана де Мистуры.

    Автор: Дана Балан
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