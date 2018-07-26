Асад обсудил с делегацией России постконфликтное восстановление Сирии

Дамаск, 26 июля. Президент Сирии Башар Асад в среду обсудил с делегацией Российской Федерации постконфликтное восстановление республики. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства России.

В среду, 26 июля, российская делегация во главе с специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, а также при участии заместителя главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Вершинина и представителей оборонного ведомства России была принята Асадом​​​.

В МИД России уточнили, что приоритетное внимание было уделено вопросам постконфликтного характера, в том числе речь шла о возвращении сирийских беженцев.

Отмечается, что сирийский лидер приветствовал российские инициативы на этом направлении, подчеркнул готовность сформировать нужные условия для безопасного и достойного приема и размещения сирийцев, возвращающихся в свои дома.

Кроме того, в ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в Сирии, говорится на сайте МИД РФ.

Напомним, очередные переговоры по урегулированию в Сирии запланированы в Сочи на 30-31 июля. Планируется, что них примут участие представители стран — гарантов перемирия в республике (Россия, Иран, Турция — Прим. ФАН), специального посланника ООН Стаффана де Мистуры.