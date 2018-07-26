Госдума разрешила безвизовый въезд в Россию для владельцев Fan ID

Москва, 26 июля. Депутаты Государственной думы одобрили в третьем, заключительном, чтении закон о предоставлении права на безвизовых въезд в страну для обладателей паспорта болельщика (Fan ID) до конца года.

Инициатором этого законопроекта стали сразу несколько представителей нижней палаты парламента, в частности председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Авторы пояснили, что опирались при разработке этого предложения на позитивный опыт проведения ЧМ-2018.

Документ предполагает продление права на безвизовый въезд в Россию владельцам Fan ID. Принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета. Депутаты Гоcдумы поддержали эту инициативу в третьем чтении законопроекта.

Ранее болельщики определили лучший гол чемпионата мира по футболу, который прошел в России.