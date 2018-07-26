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Стала известна причина задержки выхода в продажу бюджетного iPhone
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    Стала известна причина задержки выхода в продажу бюджетного iPhone

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    Стала известна причина задержки выхода в продажу бюджетного iPhone

    Москва, 26 июля. Американская компания Apple в сентябре презентует бюджетный вариант iPhone, однако ожидается, что в продажу устройство поступит лишь в октябре. Об этом заявила аналитик компании Morgan Stanley по имени Кэти Хуберти.

    По ее словам, задержка выхода новинки на рынок объясняется проблемами с поставщиками. Отметим, что бюджетный iPhone будет немного уступать остальным моделям в линейке по характеристикам, что объясняется его более низкой стоимостью в 700 долларов. Устройство будет иметь 6,1-дюймовый экран с обычным LCD-экраном вместо OLED. Кроме того, оно будет иметь не две, а одну фронтальную камеру.

    В остальном же новый iPhone не будет отличаться от других моделей. Он тоже получит процессор A12, технологию распознавания лица Face ID и безрамочный корпус.

    Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Apple оснастит смартфоны iPhone съемной высококачественной камерой. Камера будет крепиться на телефон с помощью магнита. Этот съемный объектив отличается расширенными возможностями и высоким качеством съемки.

    Автор: Антон Соколов
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