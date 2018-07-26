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Подросток жестоко изнасиловал пьяного собутыльника в Приморье
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    Подросток жестоко изнасиловал пьяного собутыльника в Приморье

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    Подросток жестоко изнасиловал пьяного собутыльника в Приморье

    Владивосток, 26 июля. Медики в Приморском крае срочно госпитализировали нетрезвого жителя одного из сел под Уссурийском. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был избит и изнасилован неизвестным предметом.

    Пострадавший получил закрытую травму живота, повреждения прямой кишки. Местная полиция задержала 17-летнего парня, который распивал с мужчиной алкогольные напитки.

    Он объяснил, что его знакомый сильно напился и упал. Затем молодой человек избил мужчину ногами и изнасиловал его кочергой. Парень не смог ответить на вопрос, почему он надругался над беспомощным собутыльником. Несовершеннолетнего арестовали, возбуждено уголовное дело, пишет Deita.ru

    Автор: Ирина Селезнева
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