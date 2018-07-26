Вагоны сошли с рельсов на станции в Хабаровске

Хабаровск, 26 июля. На железнодорожной станции Хабаровск II в четверг с рельсов сошли два вагона. Инцидент произошел в 10.20 по местному времени.

Два пустых вагона сошли с рельсов во время маневровых работ, отмечает портал Deita.ru. Представители Дальневосточной железной дороги сообщили, что движение по станции из-за инцидента остановлено не было. Пострадавших, равно как и угрозы экологии, нет.

В настоящее время ведется выяснение причин происшествия.

Напомним, на прошлой неделе схожий инцидент произошел в Ярославле. Авария случилась на стрелочном переводе в районе железнодорожной станции Полянка, а с рельсов сошли цистерны с мазутом. Федеральное агентство новостей опубликовало видео происшествия.