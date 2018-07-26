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Вагоны сошли с рельсов на станции в Хабаровске
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    Вагоны сошли с рельсов на станции в Хабаровске

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    Вагоны сошли с рельсов на станции в Хабаровске

    Хабаровск, 26 июля. На железнодорожной станции Хабаровск II в четверг с рельсов сошли два вагона. Инцидент произошел в 10.20 по местному времени. 

    Два пустых вагона сошли с рельсов во время маневровых работ, отмечает портал Deita.ru. Представители Дальневосточной железной дороги сообщили, что движение по станции из-за инцидента остановлено не было. Пострадавших, равно как и угрозы экологии, нет.

    В настоящее время ведется выяснение причин происшествия.

    Напомним, на прошлой неделе схожий инцидент произошел в Ярославле. Авария случилась на стрелочном переводе в районе железнодорожной станции Полянка, а с рельсов сошли цистерны с мазутом. Федеральное агентство новостей опубликовало видео происшествия.      

    Автор: Федор Веснин
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