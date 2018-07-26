В Евросоюзе поддержали Крымскую декларацию США

Брюссель, 26 июля. Европейский союз поддержал подписанную Соединенными Штатами Крымскую декларацию, заявив, что оставит в силе политику непризнания статуса полуострова и ограничительных мер. Об этом сообщил представитель структур союза.

Госсекретарь США Майк Помпео подписал соответствующий документ, который был опубликован на сайте Госдепа Соединенных Штатов. Американский политик отметил, что Вашингтон не признает Крым частью территории РФ и не собирается отменять санкции, введенные против российской стороны в связи с фактом присоединения республики.

По словам представителя ЕС, принятая США декларация в полной мере отражает «твердую и принципиальную» позицию государства в отношении якобы «нарушения суверенитета Украины».

«Как четко указано в заявлении верховного представителя по внешней политике и безопасности Федерики Могерини от имени ЕС от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию», — подчеркнули в союзе.

В то же время собеседник РИА Новости отметил, что присоединение Крыма к составу РФ является якобы «вызовом международной безопасности».

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении России после возвращения Крыма и обострения ситуации в Донбассе в 2014 году. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада ввиду того, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем согласно Уставу ООН.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в финской столице, что мнение двух государств по Крыму расходится, однако для российской стороны данный вопрос закрыт.

Ранее заместитель председателя Государственного Совета Крыма Ефим Фикс назвал баловством подписанный США документ, отметив, что американская сторона «играет в игры».