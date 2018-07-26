Кемеровчанка выпала из-за окна, пытаясь спасти котенка

Кемерово, 26 июля. Жительница Кемерово выпала из окна, когда пыталась спасти котенка. Несчастный случай произошел в Кировском районе областного центра в среду.

Женщина, увидев котенка на карнизе, пыталась его спасти, но не удержалась и выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Женщину незамедлительно доставили в больницу, сообщает «Газета Кемерова». Медики диагностировали у пострадавшей травму головы и перелом пяточной кости.