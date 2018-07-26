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Кемеровчанка выпала из-за окна, пытаясь спасти котенка
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    Кемеровчанка выпала из-за окна, пытаясь спасти котенка

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    Кемеровчанка выпала из-за окна, пытаясь спасти котенка

    Кемерово, 26 июля. Жительница Кемерово выпала из окна, когда пыталась спасти котенка. Несчастный случай произошел в Кировском районе областного центра в среду. 

    Женщина, увидев котенка на карнизе, пыталась его спасти, но не удержалась и выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

    Женщину незамедлительно доставили в больницу, сообщает «Газета Кемерова». Медики диагностировали у пострадавшей травму головы и перелом пяточной кости.  

    Автор: Дарья Смолина
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