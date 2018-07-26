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Эксперты назвали самое уязвимое приложение для заказа еды
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    Эксперты назвали самое уязвимое приложение для заказа еды

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    Эксперты назвали самое уязвимое приложение для заказа еды

    Москва, 26 июля. Мобильное приложения по заказу еды для платформы iOS менее защищены от хакерских взломов, чем их аналоги на платформе Android. Об этом сообщили специалисты Ростелекома.

    Согласно информации аналитиков, самым уязвимым на обеих платформах оказалось приложение McDonald's. Аналитики исследовали 17 мобильных приложений для заказа еды на предмет незащищенности. Эксперты решили выяснить, насколько трудно хакеру взломать приложение и дискредитировать пользователя, подделав его данные.

    Оказалось, что первое место по уровню защищенности для Android заняли сразу три приложения: Black Star Burger, Pizza Hut и KFC — эксперты поставили им по 4,1 балла, пишет News.ru.

    Эксперты назвали самое уязвимое приложение для заказа еды

    В указанных приложениях не было обнаружено критических уязвимостей, поэтому они безопасны и устойчивы к попыткам взлома.

    Также сообщается, что наименее защищенными оказались приложения Starbucks и «Якитории». Однако самую низкую оценку получило приложение McDonald's.

    Автор: Дана Балан
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